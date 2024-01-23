Çobandı, holding patronu oldu

Davut Topoğlu "Gençlere diyorum ki sakın ola ki 'benim annem fakirdi, babam fakirdi, öyleyse ben de annem ve babam gibi hayatımı idame ettireceğim, başka çarem yok' gibi bir saplantı içerisine girmesinler. Kendilerini keşfetsinler. Risk alacaklar, öngörülü olacaklar" dedi.