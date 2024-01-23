Çobandı, holding patronu oldu
Erzincan'a 157 kilometre uzaklıktaki ücra bir köyde doğan, çocukluğunda çobanlık ve bakkal çıraklığı gibi işlerde çalışan Davut Topoğlu, İstanbul'un en gözde semtleri arasında yer alan Nişantaşı, Teşvikiye ve Fulya bölgesindeki faaliyetleriyle holding patronu oldu.
Davut Topoğlu "Gençlere diyorum ki sakın ola ki 'benim annem fakirdi, babam fakirdi, öyleyse ben de annem ve babam gibi hayatımı idame ettireceğim, başka çarem yok' gibi bir saplantı içerisine girmesinler. Kendilerini keşfetsinler. Risk alacaklar, öngörülü olacaklar" dedi.
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