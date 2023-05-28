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28 Mayıs 2023 Pazar 21:57:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 21:57:00

CNN Yunanistan'dan seçim yorumu... "Bay Bay Kemal"

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Türkiye'de bugün yapılan cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunu, resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan önde tamamladı. Şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kaybeden 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dünya basınında da eleştirildi. CNN Yunanistan tarafından yapılan analizde, "Bay Bay Kemal" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,10 oy alarak seçimi önde tamamladı.

Türkiye'deki seçimler, dünya basını tarafından da yakından takip edildi.

Dünyanın önde gelen basın ve yayın kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını manşetlere taşıdı.

CNN YUNANİSTAN: BAY BAY KEMAL

CNN Yunanistan tarafından yapılan seçim analizinde, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğramasına yer verildi.

CNN Yunanistan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi cnn yunanistan kemal kılıçdaroğlu koalisyon
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