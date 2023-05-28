CNN Yunanistan'dan seçim yorumu... "Bay Bay Kemal"
Türkiye'de bugün yapılan cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunu, resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan önde tamamladı. Şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kaybeden 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dünya basınında da eleştirildi. CNN Yunanistan tarafından yapılan analizde, "Bay Bay Kemal" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,10 oy alarak seçimi önde tamamladı.
Türkiye'deki seçimler, dünya basını tarafından da yakından takip edildi.
Dünyanın önde gelen basın ve yayın kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını manşetlere taşıdı.
CNN YUNANİSTAN: BAY BAY KEMAL
CNN Yunanistan tarafından yapılan seçim analizinde, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğramasına yer verildi.
CNN Yunanistan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
- Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu
- "Türk Milleti Türk çağını açtı"
- Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı İtalya'da coşkuyla kutlandı
- Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Başlasın Türkiye Yüzyılı
- Fox TV'de kışkırtıcı çağrı: Çiğdem Toker milli iradeyi hedef aldı
- Bakan Akar: Asil Milletimiz istikrardan yana oldu