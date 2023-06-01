28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Oyların yüzde 52,16'sını alan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Seçim sürecinde Türkiye'deki gelişmeleri anbean okurları ve izleyicilerine aktaran CNN International dikkat çeken bir analiz yayınladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu 'Erdoğan, cumhurbaşkanlığı zaferinden sonra İstanbul'u geri almaya niyetli' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İstanbul'u 'Erdoğan için stratejik ve kişisel bir mücevher' olarak tanımlayan CNN International, Erdoğan'ın 10 ay sonraki seçimde kenti geri almak için çalışmalara şimdiden başladığını yazdı.

HER 4 SEÇMENDEN 1'İNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Haberde İstanbul'un önemine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi;

'Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, bugün Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehridir. Ülkenin ekonomik güç merkezi ve yaklaşık 16 milyon kişiye, yani Türk seçmeninin dörtte birine ev sahipliği yapıyor.'

NEWSWEEK: İSVEÇ İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Newsweek ise Erdoğan'ın zaferinin Batı için ne anlama geleceği sorusuna yanıt aradı.

'11 yıl başbakan ve 9 yıl Türkiye cumhurbaşkanı olarak yirmi yıl boyunca Türk siyasetine hakim olduktan sonra, Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce başka bir dönem için yeniden seçildi' diyen Newsweek, yeni dönemde İsveç için bir değişikliğin beklenmediğini yazdı.

Haberde 'Erdoğan'ın zaferi, İsveç'in NATO başvurusu için pek bir şey değiştirmiyor. Prensip olarak, üçlü mutabakat zaptı, İsveç'in Türkiye'nin onayını alabilmesi için yerine getirmesi gereken koşulları sıralıyordu. İsveç'in Kürt gruplara verdiği desteğe ilişkin bölümler Türkiye için önemli bir çekişme noktasıdır' ifadelerine yer verildi.