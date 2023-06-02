CNN International böyle yorumladı: İstanbul'u geri almaya kararlı

ABD merkezli yayın kuruluşu 'Erdoğan, cumhurbaşkanlığı zaferinden sonra İstanbul'u geri almaya niyetli' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. İstanbul'u 'Erdoğan için stratejik bir mücevher' olarak tanımlayan CNN International, Erdoğan'ın 10 ay sonraki seçimde kenti geri almak için çalışmalara şimdiden başladığını yazdı.

4 SEÇMENDEN BİRİ YAŞIYOR

Haberde İstanbul'un önemine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, bugün Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehridir. Ülkenin ekonomik güç merkezi ve yaklaşık 16 milyon kişiye, yani Türk seçmeninin dörtte birine ev sahipliği yapıyor."

DIŞ POLİTİKA DEĞİŞMEZ

Alman Stern 'Türkiye'nin dış politikası esnektir' dedi ve Erdoğan'ın yeni dönemde de kendi dış politikasını uygulamaya devam edeceğini yazdı. 'Erdoğan Türkiye'de yaklaşık yirmi yıldır iktidarda. Bu hafta dördüncü dönemine başlaması planlanıyor' diyen Frankfurter Rundschau, meclis çoğunluğunun da Erdoğan'ın elinde olduğunun altını çizdi.