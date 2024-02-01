ÇKS ürün güncelleme başvuruları başladı

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme başvurularının başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 2024 üretim yılı için başvurularda bulunan çiftçilerimiz, ürün güncelleme başvurularını 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinden de başvuru yapılabilecek. Ürün güncelleme son başvuru tarihi 29 Şubat 2024."