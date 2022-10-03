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ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti
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03 Ekim 2022 Pazartesi 16:11:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 16:11:00

ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) değişikliklerin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi çiftçileri memnun etti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇKS'deki bazı aksaklıkların giderilmesi ve bürokrasinin azaltılarak dijitalleşmenin ön plana çıkarılması hedeflenerek yönetmelik değişikliğine gidildi.

Yapılan değişiklikle ÇKS kayıt yenileme işlemi, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru sayısı 43 bin 317'ye, toplam ÇKS belgesi oluşturma sayısı 53 bin 40'a ulaştı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, değişikliğin sağladığı etkinliği ve çiftçiler üzerindeki memnuniyetini yerinde görmek için Polatlı ilçesine bağlı Eskipolatlı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Burada çiftçilere yeniliğin getirdiği kolaylıkları anlatan Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2001'den beri uygulamada olan ÇKS'de çok köklü bir değişikliğe gidildi. Daha önceden ÇKS kaydı yaptıracak çiftçilerimizin ilçe müdürlüğümüz, ziraat odası ile muhtar ve azaları gezerek bilgi ve belge toplaması, onaylattırması gerekiyordu. Uygulamanın ilk gününde Ankara'da 1000'e yakın çiftçimiz kayıt yenileme işlemini e-Devlet'ten gerçekleştirdi. Bundan sonra çiftçilerimiz ÇKS kayıt yenileme işlemlerine ayırdıkları vakitle daha fazla üretim yapabilecek, tarlada, bağda, bahçede daha fazla üretim yapma imkanına sahip olacak. İlçe müdürlüğümüzdeki personelimiz de bundan sonra veri girişine ayırdıkları vakti tarlada, bahçede çiftçimize daha fazla teknik bilgi vermek ve çiftçimizi yönlendirmek için kullanacak."

TRAKTÖRDEN İNMEDEN ÇKŞ KAYIT İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tarlasında ekim hazırlığı yapan çiftçi Mesut Ozmak, il müdürlüğü tarafından çiftçilere gönderilen bilgilendirme SMS'i ile yenilikten haberdar olduğunu kaydetti.

Ozmak, bu sayede işlemlerin kolaylaştığına işaret ederek, "Birkaç mahallede ekim yaptığımız için tek tek bu mahallelerin muhtarları ile azalarını bulup dosya imzalattırmak zorunda kalıyorduk. Bunla da yetmiyor ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile ziraat odasında evrak gezdiriyorduk. Uygulama ne güzel oldu, tarladan, işimizin başından ayrılmadan işlemleri yapabiliyoruz. Önceden zaman kaybına uğruyorduk. Çok güzel bir yenilik oldu." ifadelerini kullandı.

Ozmak, e-Devlet üzerinden ÇKS kayıt yenileme işlemlerini traktöründen inmeden gerçekleştirdi.

Çiftçilik yapan Muammer Demircan da "Şimdi oturduğumuz yerden, tarlamızda, bahçemizde e-Devlet üzerinden 2 dakikada kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sağlanan kolaylıktan dolayı Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Uygulamanın getirdiği kolaylığı hem muhtar hem de çiftçi gözüyle değerlendiren Eskipolatlı Mahallesi Muhtarı Emin Özsoy da "Daha önce kayıt yenileyecek çiftçiler dosya imzalatmak için bana geliyordu. Uygulamadaki aksaklıklar, e-Devlet üzerinden kayıtla aşılmış oldu. Ben hem muhtar hem çiftçi olarak oldukça rahatladım. Artık kendi işimize daha çok zaman ayırabileceğiz. Bu yenilikten oldukça memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı çiftçi kayıt sistemi edevlet
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