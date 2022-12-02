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02 Aralık 2022 Cuma 00:59:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 00:59:00

"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı

Kaynak: AA

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarladı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın da güftecisi olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, ünlü şarkıcı Azerin'in seslendirdiği bestenin "Senden Vazgeçmeyiz" adıyla yapılan uyarlaması, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Kabaktepe, "#2023YolundaBiriz" etiketiyle paylaşımda bulunarak "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." ifadesini kullandı.

Şarkı için hazırlanan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bazı yorumlarda Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı", "2023 ruhunu yansıtıyor", "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak." ifadesine yer verildi.

Yeniden yorumlanan şarkının sözleri şöyle:

"Nice yollar aşmadık mı/Gönülde bir olmadık mı/Şahit oldu yedi düvel/Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük/Senin davanla büyüdük/Ay yıldızı yaren bilip/Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki/Bu söz özümüz olsun ki/Sen varsan umudumuz var/Biz senden vazgeçmeyiz ki."

Etiketler : başkan erdoğan Çırpınırdı Karadeniz 2023YolundaBiriz
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