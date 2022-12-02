"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarladı.
Azerbaycan Milli Marşı'nın da güftecisi olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, ünlü şarkıcı Azerin'in seslendirdiği bestenin "Senden Vazgeçmeyiz" adıyla yapılan uyarlaması, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Kabaktepe, "#2023YolundaBiriz" etiketiyle paylaşımda bulunarak "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." ifadesini kullandı.
Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır.#2023YolundaBiriz pic.twitter.com/PaliC7kLQn— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) December 1, 2022
Şarkı için hazırlanan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bazı yorumlarda Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı", "2023 ruhunu yansıtıyor", "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalgalanacak." ifadesine yer verildi.
Yeniden yorumlanan şarkının sözleri şöyle:
"Nice yollar aşmadık mı/Gönülde bir olmadık mı/Şahit oldu yedi düvel/Zoru kolay yapmadık mı
Sende biz sevdayı gördük/Senin davanla büyüdük/Ay yıldızı yaren bilip/Senin izinde yürüdük
Ah sözümüz söz olsun ki/Bu söz özümüz olsun ki/Sen varsan umudumuz var/Biz senden vazgeçmeyiz ki."
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