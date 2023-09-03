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Çirkin Saldırı: Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırdılar
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03 Eylül 2023 Pazar 21:34:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 21:34:00

Çirkin Saldırı: Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırdılar

Kaynak: AA

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Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verildi.

Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirildi.

Mezarlığı ziyaret eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümülcine-Narlıköy'de soydaşlarımıza ait mezarlıkta yirmi kadar mezar meçhul kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Polise intikal eden olayda failler bulunur, inşallah gerekli ceza verilir." ifadelerini kullandı.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisince yayımlanan açıklamada da suçluların, bir an önce yetkililer tarafından bulunup, adalet önünde hesap vermeleri talep edildi.

Etiketler : Batı trakya Türk saldırı
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