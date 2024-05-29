Çipli kimlik kartlarına geçmeyenler dikkat!

Türkiye'de 6 milyona yakın vatandaş, halen eski tip nüfus cüzdanını kullanıyor.

Derlenen verilere göre 80 milyonu aşkın vatandaş yeni tip çipli kimlik kartına geçerken, halen kullanmayanların sayısı da bir hayli fazla.

Çipli kimlik kartları, kamu hizmetlerinden banka işlemlerine, turistik gezilerden noter işlemlerine kadar birçok alanda avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, yeni tip çipli kimlik kartlarıyla daha hızlı, güvenli ve kolayca hizmetlerden yararlanabileceğine dikkat çekiyor.

'KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER' LİSTESİ GENİŞLİYOR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, pasaport ve vizeye gerek duymadan çipli kimlik kartlarıyla belli ülkelere turistik gezi yapabiliyor.

İşte çipli kimlik kartlarıyla girilebilen ülkeler:

KKTC

Azerbaycan

Gürcistan

Ukrayna

Moldova

Bosna-Hersek

Sırbistan

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Nüfus cüzdanlarını yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirmek isteyenler, yurt içinde Alo 199, e-Devlet veya "https://randevu.nvi.gov.tr/" üzerinden herhangi bir nüfus müdürlüğü için randevu alarak başvuruda bulunabiliyor. Yurt dışında ise başvuru işlemi dış temsilciliklerden gerçekleştiriliyor.

Yeni çipli kimlik kartı almak isteyen vatandaşların, belirlenen değerli kağıt bedelini (2024 yılı için 130 lira), vergi dairesi müdürlüklerinden, anlaşmalı bankalardan veya "https://dijital.gib.gov.tr/" üzerinden ödemesi gerekiyor.

Başvuruda kişinin, yanında son 6 ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve kimliği ispatlayıcı bir belgeyi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, geçici kimlik belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge) bulundurması ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin olması gerekiyor.

Yeni kartlarının yurt içinde herhangi bir adrese teslim edilmesini talep edebilen başvuru sahipleri, kimlik kartlarını teslim alıncaya kadar geçici kimlik belgesini kullanabiliyor.