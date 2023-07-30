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30 Temmuz 2023 Pazar 17:06:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 17:06:00

Çıplak bir şekilde zeytin tankının içine girmişti: O kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Akhisar ilçesinde, çıplak bir şekilde salamura zeytin tankına giren ve o anları çekip sosyal medya hesabından paylaşan şahıs tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

OLAY

Dün sosyal medyada salamura zeytin tankında görüntüleri paylaşılan ve tepki çeken kişinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edilmişti, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştı.

Zanlı, jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu "Eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını" savunmuştu.

Etiketler : salamura zeytin zeytin tankı manisa akhisar
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