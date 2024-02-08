Çip teknolojisinde Türkiye imzası: Önemli parça Türkiye'de üretilecek

Akyol, ATO Congresium'da düzenlenen "6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" kapsamında gerçekleştirilen V.Talks etkinliğinde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin şu anda geldiği aşama itibarıyla 80 milyar dolar proje yönetim hacmine ulaştığını belirterek, "5,5 milyar dolarlık ihracatı ilk defa bu sene yakaladık." dedi.

ASELSAN'ın savunma sanayisinde en kapsamlı kuruluş olduğunu dile getiren Akyol, "Dünyada her sene savunma firmalarının sıralaması yayınlanıyor. Türkiye'deki en büyük kuruluş olarak burada da dünyanın 47. büyük savunma şirketi durumuna g

"YENİ AÇILAN METRO HATLARININ SİNYALİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Akyol, ASELSAN'ın kurulduğu günden bugüne 86 ülkeye ihracat yaptığını ifade ederek, Güney Afrika'dan Avrupa'ya, dünyanın her yerine ulaşan, üretim ve tasarım yapan uluslararası bir şirket konumuna geldiğine dikkati çekti.

Akyol şöyle devam etti:

"9 AR-GE merkezimiz var, yenilerini de ekliyoruz. Her yıl öz kaynaklarımızın en az yüzde 7'sini AR-GE'ye ayırıyoruz. Türkiye'nin patent listesinde birincilik sahibiyiz. Özellikle hava savunma sistemleri geliştirdiğimiz temel işlerimizden birisi, elektronik kart sistemleri geliştirdiğimizi yine söyleyebilirim. Dünyanın en iyi elektro optik sistemlerine sahibiz. Türkiye'nin yeni açılan metro hatlarının sinyalizasyonunu ASELSAN milli olarak gerçekleştirdik. Bugünlerde imza törenimiz olacak. Konvansiyonel hatlardaki trenlerin de milli elektronik sistemler dediğimiz sistemlerle donatılmasını Ulaştırma Bakanlığımızla sağlayacağız."

Akyol, şirket olarak 5 milyar dolara yakın yeni işe imza attıklarını da belirtti.

Türkiye'nin reformu, geleceği ve gelişmesi için katma değerli üretimin önemine işaret eden Akyol, "ASELSAN ortalamasında kilogram başına ihracat 2 bin dolarlara çıkıyor. Önümüzdeki dönemde kimsenin yapamadığı teknolojilere odaklanmış, en iyi ürünleri yapmaya kendimizi hedeflemiş durumdayız." dedi.

Akyol, yüksek teknolojideki limitlerde anlamlı rakamları yakaladıklarını dile getirerek, "Kapasitemizi artırmak için hava savunma üretim tesisini Ankara'da inşa ediyoruz. Kameralarımızı daha yüksek adetlerde üretebilmek için tesis inşaatımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

"ÇİP SEVİYESİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİYİ ANKARA'DA ÜRETTİK"

Uzun yıllardır ithal edilen foton dedektörlere dair pilot deneme çalışmalarının devam ettiğini belirten Akyol, sıvı dedektörün ve soğutmasız, bolometre diye tabir edilen dedektörün ASELSAN'ın tesislerinde 2023 yılının sonunda seri üretime girdiğini ifade etti.

Akyol, birkaç ay içerisinde bu dedektörlerin Türk ordusuna teslim edileceği bilgisini paylaşarak, ASELSAN'ın geçen yıl ürettiği çiplere ve transistörlere dair şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın Akyurt tesislerinde, transistörden çipe, çipten anten yapı taşına, oradan da radara kadar uçtan uca milli olarak üretmeyi başarmış durumdayız. Artık seri üretimdeyiz. Radarlarımızda kullanılmaya başlandı, üretim hattında şu anda. Çip seviyesinde yüksek teknolojiyi Ankara'da üretmeyi başararak Cumhuriyet'in 100. yılına bu anlamlı hediyeyi kazandırmış olduk. Önümüzdeki dönemde üretilecek tüm radarlar bu milli olarak geliştirilmiş transistörlü çiplerle donatılıyor."

Geleceğe yönelik projeler ve faaliyet alanlarını da anlatan Akyol, "Ejderha" adı verilen ve elektronik bileşenlere sahip bir sistemin elektronik sistemlerini etkisiz hale getirmeyi amaçlayan silah sisteminin AR-GE'sinin yapıldığını, çoklu adetlerde üretilmesi için çalışıldığını söyledi.