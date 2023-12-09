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09 Aralık 2023 Cumartesi 17:14:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 17:14:00

Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi toprağa verildi

Kaynak: AA

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Hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.

Çine Belediyesi önünde düzenlenen cenaze töreninde Tuba Gelincik Dinçer, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Yahya Ofşin tarafından belediye önünde kıldırılan cenaze namazının ardından Dinçer'in naaşı, Evciler Mezarlığına defnedildi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen de katıldı.

Bir süre önce karaciğer nakli yapılan Dinçer, dün göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alınmış ve doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Enver Salih Dinçer belediye başkanı Çine Belediye Başkanı
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