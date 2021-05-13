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13 Mayıs 2021 Perşembe 00:16:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 00:16:00

Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu

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Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, "Çin'den Türkiye'ye toplamda 27 milyon doz aşı geldi" açıklamasını yaptı.

Cheng, "Sinovac'ın geliştirdiği aşının Faz-3 denemeleri Türkiye'de yapıldı. Çok iyi bir sonuç çıktı. Koruma oranı yüzde 81 oldu. Çin aşısının güvenirliliğini de gösteriyor" dedi.

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'ye gelen Sinovac Kovid-19 aşılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cheng'in "Geçen sene Aralık'tan ayından beri Çin aşısı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. Şu anda bir rakam vermek istiyorum, şu an itibariyle bugüne kadar Türkiye'ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir" ifadelerini kullandı.

Cheng ayrıca, "Çin ve Türkiye arasında aşı konusunda iş birliği öteden beri yürütülüyordu. Faz 3 çalışmalarımız oldu burada. Geçtiğimiz günler içinde de Sinovac aşısı ürünleri büyük miktarda Türkiye'ye getirilmişti, burada şişelenerek hazır ürün haline getirilmiştir. Bu tür iş birliği zaten ortak üretim anlamına geliyor. Bunun devamının geleceğini de düşünüyorum" dedi.

Salgın başladıktan Türkiye'den tıbbi malzeme desteği geldiğini belirten Cheng, "Çin'in salgından üstesinden gelebilmesi için Türkiye'nin yardımları çok iyi oldu. Salgını kontrol altına aldıktan sonra, Çin'de vaka görüldükten sonra Türkiye'ye yardım ettik. Çin'de uzmanlarımızın geliştirdikleri hastalığın tedavi yöntemlerinin ve varyantlarının Türk uzmanlarıyla zamanında paylaştık. İki ülke uzmanları arasında 3-4 kez video konferans yapılarak, Çin tarafının tetkikleri Türk meslektaşlar ile paylaşıldı" diye konuştu.

Cheng, Sinovac'ın geliştirdiği aşının Faz-3 denemeleri Türkiye'de yapıldığını belirterek, "Çok iyi bir sonuç çıktı. Koruma oranı yüzde 81 oldu. Çin aşısının güvenirliliğini de gösteriyor" dedi.

Etiketler : Cheng Ankara Büyükelçi çin koronavirüs aşısı aşı kovid 19
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