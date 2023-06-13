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Çin'den akaryakıt fiyatlarına ayarlama
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13 Haziran 2023 Salı 18:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 18:30:00

Çin'den akaryakıt fiyatlarına ayarlama

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Çin, uluslararası fiyatlardaki değişim nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yarından itibaren, benzinin ton fiyatında 55 yuan (7,69 dolar), motorininkinde ise 55 yuan (6,99 dolar) indirim yapılacağını duyurdu.

İndirim, bu yıl içinde yapılan 6. fiyat ayarlaması oldu.

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC), petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamalarını istedi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata doğrudan müdahale ediliyor.

Etiketler : çin akaryakıt indirim
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