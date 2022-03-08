Çin'den korkutan Ukrayna iddiası!

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08 Mart 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 18:00:00

Çin'den ABD'ye: Ukrayna'daki biyo-askeri faaliyetlerinizi açıklayın

Kaynak: AA

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Çin, daha önce Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın ortaya attığı 'ABD ordusunun Ukrayna'da biyolojik silah laboratuvarları kurduğuna' ilişkin iddiasını yineleyerek, Washington yönetimine iddia edilen faaliyetlerini açıklama çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında, Rusya'nın ABD'nin bu laboratuvarlarda biyolojik askeri programlar yürüttüğü ve çok sayıda tehlikeli virüsü depoladığı iddiasına ilişkin soruya yanıt verdi.

ABD'nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna'da 26 biyoloji laboratuvarı kurduğunu ve bunların tamamının Savunma Bakanlığı kontrolünde olduğunu ileri süren Sözcü Cao, şunları söyledi:

"Ukrayna'daki tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor olmalı. Tüm araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onun izni olmadan hiçbir bilgi açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."

- "UKRAYNA BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

ABD'nin, hangi virüslerin depolandığı ve hangi araştırmaların yapıldığı başta olmak üzere bu laboratuvarlarla bağlantılı bilgileri en kısa zamanda açıklaması gerektiğini ifade eden Cao, şunları kaydetti:

"ABD'nin Ukrayna'daki biyo-askeri faaliyetleri yalnızca buz dağının görünen yüzü. ABD Savunma Bakanlığı, 'biyo-güvenlik risklerini gidermek ve küresel kamu sağlığını güçlendirmek' adı altında 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarını kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız, 336. ABD, ayrıca kendi topraklarında Fort Detrick Üssü'nde de çok sayıda biyo-askeri faaliyet yürütüyor. ABD'nin gerçek niyeti nedir? Tam olarak ne yaptınız?"

Cao, Washington yönetiminin bu konuda tavrının daima baştan savma olduğunu, hatta uluslararası toplumun bu konudaki sorgulamalarını "yalan bilgi yaymak" diye nitelendirdiğini belirterek, "Dahası ABD, 20 yıl boyunca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek başına engel oldu ve sınırları içindeki ve dışındaki biyolojik tesislerinin varlığını doğrulamayı reddetti. Bu, uluslararası toplumun endişelerini daha fazla artırdı." diye konuştu.

Sözcü Cao, Washington yönetimine sınırları içinde ve dışındaki biyolojik silahlanma faaliyetlerini açıklığa kavuşturma ve çok taraflı doğrulama mekanizmasını kabul etme çağrısında bulundu.

- RUSYA'NIN İDDİALARI

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya askeri operasyonlara başladığı gün Rus ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki bir biyoloji laboratuvarlarının çalışanlarından edinildiği iddia edilen belgelerde, Amerikalı yetkililerin işgalin ardından burada depolanan veba, şarbon, tavşan ateşi, kolera ve diğer ölümcül hastalıkların patojenlerinin yok edilmesi talimatı verdiği ileri sürülmüştü.

ABD, daha önce söz konusu laboratuvarlarda biyolojik silah üretildiği iddiasını yalanlamış, iddiaların "Rusya'nın dezenformasyon kampanyası olduğunu" savunmuştu.

Etiketler : Cao Licien UKRAYNA RUSYA
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