Çin'de sel tedbiri: 10 bölge risk altında

Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi tarafından yapılan bildiride, ülkenin kuzey, orta ve güneybatısındaki Şandong, Şaanşi, Şanşi, Jiangsu, Anhui, Hınan, Hubey, Sıçuan ve Guicou eyaletleri ile Çongçing ilinde 4. seviye "acil durum" uyarısı verildiği açıklandı.

Bu bölgelerin hafta sonunda yoğun cephe yağışlarının etkisi altına gireceğine dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki birçok nehir ve kolda sel, taşkın ve toprak kayması riskinin bulunduğu vurgulandı.

Afet Yönetim Bakanlığı, ilgili yerel birimlere, yağış durumunu yakından izlemeleri ve risk altındaki bölgeleri uygun şekilde tahliye etmeleri talimatını verdi.

Çin'in kuzey eyaletleri temmuz-ağustos aylarında Doksuri ve Khanun tayfunlarının yol açtığı şiddetli yağış ve sellerle karşı karşıya kalmıştı.

Sellerde toplam 142 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.