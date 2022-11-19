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19 Kasım 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 13:00:00

Çin resmi haber ajansı Türkiye Yüzyılı programını değerlendirdi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Türkiye Yüzyılı" programı, Çin'in resmi ajansı Şinhua'da yayınlanan bir makalede analiz edildi. Analizde Türkiye'nin son dönemde ekonomi ve siyasetteki başarısı vurgulandı; "Türkiye hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı" denildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yayımlanan makalede Başkan Erdoğan'ın duyurduğu "Türkiye Yüzyılı" değerlendirildi. Ankara'nın iktisadi ve diplomatik adımları mercek altına alındı.

Makalede, "Türkiye Yüzyılı" ile hedefin askeri,siyasi ve ekonomik alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almak olduğuna yer verildi.

"TÜRK EKONOMİSİ BÜYÜME İVMESİNİ KORUDU"

Salgın ve küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesini koruduğu hatırlatıldı.

Analizde, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye zaten gelişmiş ülkeler arasında." sözlerinin ülkenin geleceğe bakışının temelini oluşturduğu belirtildi;

Türkiye'nin 0,807'ye ulaşan gelişmişlik endeksiyle gelişmiş ülkeler arasında yer aldığı da kaydedildi.

"TÜRKİYE ARA BULUCULUKTA AKLA GELEN İLK ÜLKE"

Makalede, Türkiye'nin uluslararası nüfuzunun son yıllarda arttığına dikkat çekildi; ara buluculuk söz konusu olduğunda akla Türkiye'nin geldiği belirtildi.

Türkiye'nin hiç bir zaman bu kadar ilgi odağı olmadığının kaydedildiği yazıda Ankara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatına başkanlık yapan tek ülke olduğuna da yer verildi.

Etiketler : çin recep tayyip erdoğan türkiye yüzyılı
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