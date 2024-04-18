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18 Nisan 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 09:00:00

Çin menşeli kontrplak ithalatında dampinge karşı önlemlerin sürmesi kararlaştırıldı

Kaynak: AA

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Çin menşeli "kontrplaklar" ürününün ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle söz konusu ürünün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin tüm firmalar için metreküp başına 140 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı kontrplaklar çin
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