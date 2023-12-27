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27 Aralık 2023 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 11:01:00

Çin kestanesi vatandaşın sağlığını tehdit ediyor

Kaynak: IHA

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Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan Türkiye'de ise yılbaşı öncesi her köşe başındaki bir tezgahta yer bulan Çin kestanesi vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Pazarda Aydın kestanesi olarak vatandaşlara satılan normal kestaneden hem ebat hem de şekil olarak farklılık gösteren Çin kestanesi normal kestanenin neredeyse yarı fiyatından satılıyor. Çiğ yenildiğinde içeriğindeki maddeler sebebiyle insan sağlığına zararlı olduğu belirtilen Çin kestanesi ateş üzerinde pişirildiğinde ise dışarıya köpük salıp bambaşka bir görünüm alıyor.

Bursa Tuz Pazarında yıllardır kestane satan Orhan Çağlayan vatandaşları "Herkes dikkat etsin, kimse kestane almıyor, hem paralar çöpe gidiyor, hem de sağlıklarından oluyorlar" diyerek uyarıyor.

Havaların soğuması ve özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte pazarlarda yerine alan kestane vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Soğuk gecelerin vazgeçilmez lezzeti olan kestanenin fiyatı pazarda 140 liradan başlıyor. Pazar esnafı Çin'den ithal edilen kestanenin hayvan yemi olarak ülkeye getirildiğini söyleyerek, vatandaşların dikkat etmelerini konusunda çağrıda bulundu.

NASIL AYIRT EDİLİYOR

Tuzpazarı esnaflarından Orhan Çağlayan vatandaşların kestaneyi günlük bulunan tezgahlardan almamalarını gerektiğini belirtti. Çağlayan, "Çin kestanesi topuzları geniş ve büyüktür. Çok iridir. Fiyatı 100-150 lira civarında olur. Kestaneciler olarak böyle irilikteki kestaneyi bu sene toptan 150 liraya alamıyoruz. Kestane bu sene mahsul olarak yok. Bu yüzden Çin kestanesi daha çok rağbet gördü. Her sene vardı ama bu kadar çok yoktu. Vatandaşların dikkat etmesi gereken nokta cami çıkışları, sokak ve caddelerde günlük bulunan yerlerden almasınlar. Her zaman yeri belli olan şikâyet ve isteklerimizi iletebileceğimiz yerlerden alsın. İthal kestaneyi pişirdiğiniz zaman koyu sarı olur, içi çıkmaz, kabuklarından açmaz, tadı olmaz, kokusu olur ve pişirdiğiniz zaman köpük ile sulanma yapar. İthal kestaneler yurtdışından buraya hayvan yemi olarak geliyor. Hayvan yemi olarak geldiği için ülkeye girişi serbest ama satışı yasak. Yetkililerin buna müdahale etmesi için yerinde tespit etmesi lazım. Bunun içinde vatandaşların böyle satanları şikâyet etmesi lazım. Vatandaşlar dikkat etsin kestane almıyorlar parasını çöpe atıyorlar" dedi.

Etiketler : çin kestanesi pazar kestane
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