VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Clinton'a Berlin'de soğuk duş!
Soykırımcı İsrail 137 günde 29 bin Filistinliyi katletti
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
İşgalci İsrail 20 Filistinliyi gözaltına aldı
Milli uçak motoru bitmeye yakın!
20 Şubat 2024 Salı 11:21:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 11:21:00

Çin İstihbaratına operasyon! 6 gözaltı

Kaynak: DHA

ABONE OL

İstanbul'da Çin İstihbaratına bilgi toplayan 6 şüpheli operasyonla yakalandı

İstanbul'da Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı için Doğu Türkistan dernekleri hakkında bilgi toplayarak aktardıkları iddia edilen 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından iletilen bilgilerde Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'de yaşayan Türkistanlıların ileri gelenleri ve Türkiye'de faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi toplayan 7 şüpheli tespit edildi.

Topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktardıkları ileri sürülen şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.

Bu sabah İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : çin istihbarat operasyon
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX