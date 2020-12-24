CİMER'le barış getirdi

Burcu Karip, 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), 75 yaşındaki dedesi Mehmet ile 70 yaşındaki büyükannesi Güllü Karip'in 3 aydır küs olduğunu, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmadıklarını aktardı. Büyükannesinin evini terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını anlatan Karip, barıştırmak için Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan yardım istediğini söyledi.



ÖNCE NİNE, SONRA DEDE İKNA EDİLDİ

CİMER'in, talep yazısını Aksaray Valiliği'ne göndermesi üzerine, Aksaray Valisi Aydoğdu, torun Karip ile görüşerek, büyükanne Güllü Karip'in kaldığı eve gidip isteklerini dinledi. Dede Mehmet'le de görüşen Aydoğdu, küsleri barıştırarak, torun Burcu Karip'in isteğini yerine getirdi. Talebi okuduğunda çok samimi bulduğunu anlatan Aydoğdu, "Her ailede olabilecek konuları çözdük" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Aile bizi evlerinde misafir etti, bizleri kırmadı. Biz zaten çok bir şey yapmadık. Torunlarının samimiyeti problemleri çözdü. Bu vesileyle aradaki buzları eritmiş olduk" dedi.

21 yaşındaki Burcu Karip, dedesi ve babaannesinin bir türlü barışmadığını, son çare olarak CİMER'e başvuruda bulunduğunu ifade etti.

