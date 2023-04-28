CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en büyük halkla ilişkiler platformu CİMER'i geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını belirtti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın devlet-millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıkan dünyanın en büyük halkla ilişkiler platformu olan CİMER'i 2022 yılında 6 milyon vatandaşımız kullandı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 28, 2023
CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz... pic.twitter.com/v9O80BJp5y
Fahrettin Altun, "CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ortak yönetime daha fazla dahil etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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