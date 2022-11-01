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01 Kasım 2022 Salı 17:11:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 17:11:00

CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin altun cimer türkiye yüzyılı cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi
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