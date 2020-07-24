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24 Temmuz 2020 Cuma 15:23:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 15:23:00

Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Bugün Ayasofya Camii'ne geliyoruz. Namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler. Ama son sözü daima milletimiz söyler. Ve bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programına katılan Eski başbakanlardan Tansu Çiller, basın mensuplarının soruları üzerine, bugünün bir vuslat ve özlem günü olduğunu ifade etti.

Bugün bu özleme cevap verildiğini anlatan Çiller, "Bu heyecan, bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Çok büyük bir dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu başaran bütün arkadaşlarımı canıgönülden kutlamak istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün buna emeği geçenleri ayrı ayrı, teker teker kutlamak isterim." dedi.

Ayasofya'nın bir dünya mirası olduğuna da işaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Çiller, "Dolayısıyla Türkiye bu konuda her zaman hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Bugün Ayasofya Camii'ne geliyoruz. Namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler. Ama son sözü daima milletimiz söyler. Milletimiz de ne söylerse iyi söyler, güzel söyler. Ve bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETTE TÜMÜYLE KARŞIYIM"

Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller ve eşi Zeynep Çiller ile ilgili basında yer alan haberlerin sorulması üzerine, kadına şiddet haberlerinin her zaman kendisini üzdüğünü söyledi.

Yaşamını kadınların toplumda daha iyi bir yer edinebilmeleri için bir büyük uğraş vermeye adadığını anlatan Çiller, şunları kaydetti:

"Bunu iktidardayken yaptım. Hatta muhalefetteyken ana muhalefetteyken, hatta koalisyonların sayılarının yetmediği ortamda buna destek vermek için meclise girerek hep yaşamımın parçası yaptım. Sadece öyle değil Anadolu yollarında, otobüslerde, yurt dışında kadını temsil ederken hep buna özen göstermiş bir geçmişten geliyorum. Tabii şunu söylemek lazım; kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım, müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu Ömer adaletiyle dahi düşünsem, doğruyla ve hakikatle örtüşür bulmuyorum. Tabii herkes bir şey söyler. Herkesin de bir hesabı vardır. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır. Zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm. Aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin. Dolayısıyla gerçekten üzgünüm."

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