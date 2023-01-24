Çıldır'ın sporcuları

Donan Çıldır Gölü sürat patencilere antrenman pisti oldu. Yüzeyindeki buz tabakası 20 santimetreye ulaşan Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde sporcular şampiyonaya hazırlanıyor.

ESKİMO USULÜ BALIK AVI YAPILIYOR

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan, Kars-Ardahan sınırları içerisindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası 20 santimetreye ulaştı. Önceki yıllarda atlı kızak ve Eskimo usulü balık avcılığıyla gündeme gelen, araç ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen otomotiv şirketlerinin tercih ettiği alanlar arasında yer alan göl, şimdi de buz üstünde paten yapan sporcular için antrenman sahası oldu.

DOĞAL ORTAMDA EĞLENCELİ DERS

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 6 ay önce açılan kurslarla Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda haftanın 6 günü eğitim gören sürat pateni (short track) sporcuları, yüzeyi buzla kaplanan gölde kondisyon çalışması yapıyor. Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesinde doğal buz pisti alanında bir araya gelen toplam 280 genç, burada hem antrenman yapıyor, hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Kars Olimpik Buz Sporları Salonu tesis amiri Sefer Gören "Kars'ta 280 öğrencimizle sürat pateni yapıyoruz, 6 ay içiresinde sporcular iyi bir duruma geldiler" dedi.