Cildi gençleştiren 2 yağ bulundu!

Kırışıkları tamamen engellemek mümkün olmasa da kırışıklık görünümünü azaltmak veya kırışıkların oluşumunu geciktirmek doğal yağlar ile mümkündür. Cilt kuruluğuna savaş açan yağlar haberimizde...

CİLT SAĞLIĞINA FAYDALI OLABİLEN 2 DOĞAL YAĞ

Gece uygulanan cilt bakımları, cildin hızlıca yenilenmesinde yararlı olabiliyor. Zira uyku esnasında cilt kendini yenileyebiliyor. Bu nedenle gece uygulanan cilt bakım rutinlerine, vitamin ve mineral açısından zengin doğal yağların eklenmesi de önerilebiliyor. Ayrıca adeta kırışıklık düşmanı gibi görülebilen 2 doğal yağ aşağıda bulunuyor.

Kuşburnu Yağı: Adeta kırışıklık düşmanı gibi görülebilen kuşburnu yağı; kırışıklıkları, koyu lekeleri ve ince çizgileri azaltmada faydalı olabiliyor. Öte yandan kolajen üretimini destekleyebiliyor. Bunun yanı sıra cildi nemlendirmede yardımcı olabiliyor.

Avokado Yağı: Kuru cilt dostu olarak görülebilen avokado yağı, cildi nemlendirme konusunda yardımcı olabiliyor. Ayrıca tahriş ve dökülme gibi cilt sorunlarına karşı faydalı olabiliyor. Bu nedenle adeta kırışıklık düşmanı gibi görülebiliyor.