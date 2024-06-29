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29 Haziran 2024 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 15:00:00

Cildi gençleştiren 2 yağ bulundu!

Kaynak: GUNES.COM

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Ciltte oluşan kuruluklar ile ölü deriler meydana gelebiliyor. Bu sebeple zamanla kırışıklıklar oluşuyor. Botoks, dolgu, yağ enjeksiyonları ya da glikolik asit ile kırışıklıkların kurtulma şansımız olsa da doğal yağların büyük çözüm olduğunu söyleyelim! İşte ciltteki kırışıklıkla savaşan yağlar…

Kırışıkları tamamen engellemek mümkün olmasa da kırışıklık görünümünü azaltmak veya kırışıkların oluşumunu geciktirmek doğal yağlar ile mümkündür. Cilt kuruluğuna savaş açan yağlar haberimizde...

CİLT SAĞLIĞINA FAYDALI OLABİLEN 2 DOĞAL YAĞ

Gece uygulanan cilt bakımları, cildin hızlıca yenilenmesinde yararlı olabiliyor. Zira uyku esnasında cilt kendini yenileyebiliyor. Bu nedenle gece uygulanan cilt bakım rutinlerine, vitamin ve mineral açısından zengin doğal yağların eklenmesi de önerilebiliyor. Ayrıca adeta kırışıklık düşmanı gibi görülebilen 2 doğal yağ aşağıda bulunuyor.

Kuşburnu Yağı: Adeta kırışıklık düşmanı gibi görülebilen kuşburnu yağı; kırışıklıkları, koyu lekeleri ve ince çizgileri azaltmada faydalı olabiliyor. Öte yandan kolajen üretimini destekleyebiliyor. Bunun yanı sıra cildi nemlendirmede yardımcı olabiliyor.

Avokado Yağı: Kuru cilt dostu olarak görülebilen avokado yağı, cildi nemlendirme konusunda yardımcı olabiliyor. Ayrıca tahriş ve dökülme gibi cilt sorunlarına karşı faydalı olabiliyor. Bu nedenle adeta kırışıklık düşmanı gibi görülebiliyor.

Etiketler : cilt kuruluğu glikolik asit ölü deriler gençleştirici yağlar
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