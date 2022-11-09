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09 Kasım 2022 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 14:35:00

Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar tutuklandı

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İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.

"Ekmek" ile ilgili sözleri tepki toplayan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar hakkında, "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatılmıştı. Dün gözaltına alınan Kolivar, bugün savcılıktaki ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Kolivar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

KENDİNE ÖZEL SENDİKA KURDU

Kendini Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olarak tanıtan Cihan Kolivar, daha önce Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası'nın yöneticilerindendi. 2018'deki seçimlerde başkan adayı oldu, kazanamadı. Bunun üzerine Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası'ndan ayrılarak Ekmek Üreticileri Sendikası'nı kurup başkanı oldu. Ancak, sözde sendikanın bir internet sitesinin bile olmaması dikkat çekti.

'CİHAN KOLİVAR SÖZDE EKMEK ÜRETİCİSİ'

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası'ndan Cihan Kolivar'la ilgili şu açıklama yapıldı: "Sözde ekmek üreticisi olduğunu iddia eden şahıs, ekmek ile ilgili mesnetsiz bilgisiz, hayali ithamlarda bulunmuştur. Fiilen ekmek üretimi yapmayan şahsın başkanı olduğu sendikanın yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde yok hükmündedir. Kendisinin ciddiye alınmamalıdır. Ekmek halkımızın temel gıda maddesidir. Sağlık açısından B grubu vitaminleri, CA, Zn gibi mineraller, amino asitler ihtiva eden, enerji üretimimizde direk etkisi olan ve sindirim sistemimiz üzerinde büyük önem taşıyan gıda maddesidir. Ayrıca ekmek fiyatı ile ilgili ocak ayına kadar yeni fiyat uygulamamız gündemimizde yoktur."

NE OLMUŞTU?

Kolivar, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel konuşuyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Bu sözlere karşılık, programın moderatörü Afşin Yurdakul, düzeltme istese de Kolivar açıklamalarını sürdürmüştü.

Kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı

Etiketler : Ekmek Kolivar Habertürk TV canlı yayını Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir
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