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26 Kasım 2022 Cumartesi 08:33:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 08:33:00

Ciğerciye ültimatom! Kuyruk muhteşem, indirim yalancı...

Kaynak: Akşam

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Hükümet, fahiş fiyata karşı ağır yaptırıma hazırlanırken, Edirne Esnaf Odası Başkanı, tarife dışı zam yapan ciğercilere sert çıktı: ‘Dükkanınızı kapatırım.'

Önce zam yapıp sonra fiyat indirilerek duyurulan kampanyalar izdihama dönüştü. Bayrampaşa'da bir AVM'nin kapıları açılır açılmaz bir mağazadaki ürünler adeta kapışıldı.

Kamuoyunda 'Efsane Cuma', 'Muhteşem Cuma' olarak bilinen ve çeşitli indirimlerin yapılacağının ilan edildiği kampanya dönemi dün zirveye çıktı. Ancak dünyadan farklı olarak Türkiye'de ürüne önce zam yapıp sonra fiyat indirilerek duyurulan kampanyalar nedeniyle zaman zaman izdiham da yaşanıyor. Bayrampaşa'da bir AVM'nin kapılarının saat 10.00'da açılmasıyla birlikte yüzde 40 indirimli olduğu belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden büyük bölümü kadın ve genç kız, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.

METRELERCE KUYRUK

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde beğendikleri ürünleri almak için zamanla yarışanların, metrelerce uzanan kasa kuyruğuna aldırış etmediği de görüldü. Yapılan indirimi değerlendiren bir kadın "İndirim var ama öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor! Şaşırdım, içeriye giremedim" dedi. Eskişehir'de de AVM önünde vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler için sıraya girdi. İzmir'de de birçok alışveriş mağazasında izdiham yaşandı.

Bu arada dün sonuçları açıklanan bir araştırma, Türk halkının kampanyalara güvenmediğini ortaya koydu. Areda Survey'in bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 56.8'i kampanya dönemindeki indirimlere güvenmiyor. Bu dönemde tüketicilerin yüzde 33.1'i alışveriş yaparken, yüzde 66.9'u ise yapmamayı tercih etmiyor.

EDİRNELİ CİĞERCİLERE KAPATMA UYARISI

Edirne'de ciğere tarife dışı zam yapan esnafa 'kapatma' uyarısı geldi. Kentte zam kararı alma yetkisi bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) tarifede herhangi bir değişiklik kararı almazken ilde bazı esnaf daha önce 75 liraya satılan tava ciğeri, 90 liradan satmaya başladı. Bunun üzerine EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, tarifesiz satış yaptıkları belirlenen ve 2 kez üst üste ceza yiyen esnafa 3'üncüde işletme kapatma cezası gelebileceği uyarısında bulundu. Cingöz, "Tarifede 75 lira olan ürüne 98 lira yazılmışsa disipline sevk ediyoruz, disiplin de cezai müeyyideyi uyguluyor. Bizim uyguladığımız ceza sınırı da belli, en üst seviye yani 2 aidat. Bu da 1300 liraya tekabül ediyor. Tekrarlanması halinde bu cezanın iki katı ceza yazılıyor, en son durum kapatmaya kadar gidebiliyor" dedi.

"Bize kayıtlı olmayanlara yapacağımız bir işlem yok" diyen Cingöz, "Esnaf odaları birliğine kayıtlı, alt odalarda kayıtlı esnaf hakkında gelen şikayetleri değerlendirebiliriz ama Sanayi ve Ticaret Odası'nda kayıtlı olan esnaf hakkında işlem yapamayız. Onun da yazacağı ceza belli. Bu konuda aslında denetleyecek ve cezayı yazacak yer Ticaret İl Müdürlüğü" diye konuştu. Tarife değişikliği bekleyen esnafa da çağrıda bulunan Cingöz, "Biz esnafın temsilcisiyiz, onların mağdur olmasını istemeyiz ama vatandaşı da düşünmek zorundayız. Önümüzde bir yılbaşı var" dedi.

İRANLI TURİSTTEN VAN'A 'EFSANE CUMA' AKINI

İran'da yaşanan internet sıkıntısı ve tur şirketlerinin de bu nedenle rezervasyon alamaması nedeniyle kasım ayını yüzde 30 dolulukla geçiren Van'daki otelcilerin yüzü, 'Efsane Cuma' ile yeniden güldü. İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için kente akın etti.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "İran Gümrük Kapısı'nda 4 bin civarı bekleyen turist vardı. Bu turistler de geçiş yaptılar. Bu 3 günlük sürede Van'a 10 binden fazla turist bekliyoruz" dedi.

Etiketler : Efsane Cuma' 'Muhteşem Cuma VANOTED ciğerci EDESOB Başkanı Kemal Cingöz
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