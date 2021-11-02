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02 Kasım 2021 Salı 19:17:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 19:18:00

Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

Kaynak: AA

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"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçak altında gözaltına alınacak.

HAKKINDA 4 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VAR

Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.

Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

FATİH AYDIN, URUGUAY'DA DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANMIŞTI

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

Etiketler : mehmet aydın çiftlik bank istanbul havalimanı türkiye fatih aydın
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