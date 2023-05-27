Çiftçiye güzel sürpriz
Hatay'da depremde hayvanları telef olanlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvan dağıtıldı. Kuzulara sarılarak ağlayan depremzede çiftçi İnayet Çarkıt, "35 koyun yazdırmıştım, hepsi geldi, şok yaşadım" dedi.
Hatay'da depremde hayvanları telef olanlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvan dağıtıldı. Kuzulara sarılarak ağlayan depremzede çiftçi İnayet Çarkıt, "35 koyun yazdırmıştım, hepsi geldi, şok yaşadım" dedi.
YIKILAN AHIRLAR ONARILDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilden en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da kırsalda birçok besicinin ahırı ve evi zarar gördü. Yıkılan ahırların enkazı altında binlerce büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu. Hassa ilçesinde besicilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 212 küçükbaş hayvan dağıtıldı. İlçede 2 bin 912 küçükbaş ve 112 büyükbaş hayvan dağıtımının daha kısa süre içinde yapılacağı bildirildi.
HER SALLANTIDA AZALDI
Dağıtılan küçükbaş hayvanların birçoğundan besicilerin yavru dahi aldığı görüldü. Depremde evi yıkılan, ahırının duvarının göçmesi sonucu hayvanları telef olan İnayet Çarkıt, kısa sürede koyunlarının kendisine teslim edilmesi ile büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Çarkıt, "Kuzularım her sallantıda biraz biraz azaldı. 35-40 tane kuzum öldü. Devletimiz sağ olsun sonra yardımcı oldu. 35 koyun yazdırmıştım hepsi geldi. Şok yaşadım, hiç beklemiyordum" dedi.
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