Çiftçiye destek ödemesi bugün başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti.
Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında çiftçiye destek müjdesi verdi.
Buna göre, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak.
Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticiye 289 milyon 48 bin TL ödenecek. Ayrıca, mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek.
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