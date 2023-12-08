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Çiftçilere müjde! Destekler bugün hesaplara yatıralacak...
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08 Aralık 2023 Cuma 21:01:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 21:01:00

Çiftçilere müjde! Destekler bugün hesaplara yatıralacak...

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Etiketler : tarım destekleri tarımsal destekleme çiftçi ödemeleri tarım bakanı
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