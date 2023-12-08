Çiftçilere müjde! Destekler bugün hesaplara yatıralacak...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 8, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.�� pic.twitter.com/uNgBtVzIZa
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