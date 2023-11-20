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20 Kasım 2023 Pazartesi 09:20:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 09:20:00

Cide'de taşımalı eğitime ara

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Cide'de ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : kastamonu taşımalı eğitim hava
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