VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya ilgisi!
1 milyon mutluluğu
Başkan Erdoğan: Anahtar rol oynuyoruz
Terör örgütünün dağ kadrosuna 9 çizik birden
Sessiz ikili
Senaryo okuyorum
Canım Göksel!
Evlilik güzel gidiyor
Cici pişti
Okurken havalara uçtum
Minikler sinemaya
Birbirinden kaçan kaçana
Lösemide bu belirtiler ihmale gelmez
Başkan Erdoğan: Kadınlar anayasa korumasında olsun
Haftalık Burç Yorumu Uzman Astrolog Barış Özkırış
Kış mevsiminde D vitamini eksikliğine dikkat
Akasya gamı kilo vermeye yardımcı oluyor
Kirli hava kanser sebebi
BAŞ AĞRINIZ ‘YEŞİLÇAY'DAN OLABİLİR
Aileler çocuktaki obezitenin büyüyünce geçeceğini düşünüyor
Erzurum'da yapılan Köşk Barajı su tutmaya başladı
Meksika'da silahlı saldırılar: 5 ölü
Gaziray'ın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Şentop: Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada oyun kurucu bir gücümüz olduğunu herkes biliyor
05 Kasım 2022 Cumartesi 12:01:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 12:01:00

Cici pişti

ABONE OL

Müzisyen Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le birlikte önceki akşam bir davette boy gösterdi. İkilinin kıyafetlerinin uyumu dikkat çekerken Saat'in kombininin alıntı olduğu ortaya çıktı.

Müzisyen Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le birlikte önceki akşam bir davette boy gösterdi. İkilinin kıyafetlerinin uyumu dikkat çekerken Saat'in kombininin alıntı olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in aylar önce giydiği kıyafetle aynısını tercih etti. Özel tasarım olan pembe kombinin maliyetinin iddialara göre yaklaşık 45 bin lira olduğu söyleniyor.

Etiketler : Beren Saat gigi hadid pişti
Ortaç şarkılarıyla senfoni gecesi!

Ortaç şarkılarıyla senfoni gecesi!
Babamla 7 yaşında tanıştım

Babamla 7 yaşında tanıştım
15'inci yıla Türkiye turu

15'inci yıla Türkiye turu
İkizlerle reklam

İkizlerle reklam
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
Nazara inanırım

Nazara inanırım
Meşhur olduğumda param yoktu

Meşhur olduğumda param yoktu
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy
İşin Aslı tiyatro

İşin Aslı tiyatro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX