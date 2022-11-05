Cici pişti

Müzisyen Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le birlikte önceki akşam bir davette boy gösterdi. İkilinin kıyafetlerinin uyumu dikkat çekerken Saat'in kombininin alıntı olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in aylar önce giydiği kıyafetle aynısını tercih etti. Özel tasarım olan pembe kombinin maliyetinin iddialara göre yaklaşık 45 bin lira olduğu söyleniyor.

