Seçimler yaklaştıkça Batı'nın Başkan Erdoğan aleyhtarlığı da artıyor.

Onlardan biri de CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı ve her fırsatta Türkiye'ye saldıran Michael Rubin oldu. Rubin, Erdoğan düşmanlığını bir adım daha ileri taşıdı ve tehditkar ifadeler kullandı.

Rubin, açıklamaları twitter hesabından yaptı. Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı. "Bir gün Türkiye senden kurtulacak" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Rubin, Başkan Erdoğan'ı darbeci Kenan Evren ile bir tuttu. Erdoğan'a asılsız ithamlarda bulundu. Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tutuklattığını ima etti.

FETÖ'NÜN SİTESİNDE MAKALE YAZMIŞTI

Bunlar Rubin'in ilk skandal açıklamaları değil. Rubin daha önce de FETÖ'ye açıktan destek vermiş ve Başkan Erdoğan'a defalarca kez tehdit ve hakarette bulunmuştu.

Hain 15 Temmuz darbe girişimini de savunan Rubin, "darbenin Türkiye için bir ümit olabileceğini" yazmıştı.

Rubin'in FETÖ'nün internet sitesinde bir makalesi de çıkmıştı.

Darbe girişiminde FETÖ'yü aklamaya çalışan Rubin, Türkiye aleyhinde mesnetsiz iddia ve iftiralarında bulunmuştu.