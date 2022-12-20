VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
20 Aralık 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 07:30:00

CIA'nın operasyon elemanı Michael Rubin'den skandal sözler! Başkan Erdoğan'a tehdit: Türkiye senden kurtulacak

ABONE OL

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen Michael Rubin, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik tehditkar paylaşımlarda bulundu. Rubin'in Başkan Erdoğan'a karşı saldırgan söylemleri büyük tepki topladı.

Seçimler yaklaştıkça Batı'nın Başkan Erdoğan aleyhtarlığı da artıyor.

Onlardan biri de CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı ve her fırsatta Türkiye'ye saldıran Michael Rubin oldu. Rubin, Erdoğan düşmanlığını bir adım daha ileri taşıdı ve tehditkar ifadeler kullandı.

Rubin, açıklamaları twitter hesabından yaptı. Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı. "Bir gün Türkiye senden kurtulacak" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Rubin, Başkan Erdoğan'ı darbeci Kenan Evren ile bir tuttu. Erdoğan'a asılsız ithamlarda bulundu. Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tutuklattığını ima etti.

FETÖ'NÜN SİTESİNDE MAKALE YAZMIŞTI

Bunlar Rubin'in ilk skandal açıklamaları değil. Rubin daha önce de FETÖ'ye açıktan destek vermiş ve Başkan Erdoğan'a defalarca kez tehdit ve hakarette bulunmuştu.

Hain 15 Temmuz darbe girişimini de savunan Rubin, "darbenin Türkiye için bir ümit olabileceğini" yazmıştı.

Rubin'in FETÖ'nün internet sitesinde bir makalesi de çıkmıştı.

Darbe girişiminde FETÖ'yü aklamaya çalışan Rubin, Türkiye aleyhinde mesnetsiz iddia ve iftiralarında bulunmuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğan FETÖ Rubin CIA ve Pentagon
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum

Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak

DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
Babasının eserlerini okudu

Babasının eserlerini okudu
9 yıl sonra tekli

9 yıl sonra tekli
Kira artışına masraf çözümü

Kira artışına masraf çözümü
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX