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17 Şubat 2023 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 15:07:00

Christian Atsu için umutlu bekleyiş sürüyor! ''Onu bulana kadar ayrılmayacağım''

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun yakınları, onun sağ olduğuna inanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan, 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla bekliyor.

Her gün sabah erken saatlerde enkaz alanına gelerek çalışmaları takip eden Atsu'nun yakınları, arama kurtarma çalışmasından gelecek mutlu haber için dua ediyor.

Enkaz çevresinde ateş yakarak ısınmaya çalışan Atsu'nun yakınları, görevlilere sorular sorarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

"ÇIKARILAN CENAZELERİN ATSU'YA AİT OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

Menajer Nana Sechere, AA muhabirine, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını söyledi.

Atsu'dan haber alana dek bekleyeceklerini belirten Sechere, "Günlerdir buralardayız. Biz Atsu'nun yaşadığına inanıyoruz. Hala umutluyuz. Onu bulmak için uğraşıyoruz. Çok fazla cenaze çıkıyor. Çıkarılan cenazelerin Atsu'ya ait olmaması için dua ediyoruz." dedi.

Sechere, Atsu'nun enkaz altında olması dışında başka bir ihtimalin daha bulunduğuna inandıklarını dile getirdi.

Onun hastanede ya da bir yerde koma halinde olabileceğini düşündüklerini aktaran Sechere, "Hastanelere fotoğrafının gönderilmesini istiyoruz. Belki depremin ardından enkazdan çıktı ama şu an komada. Belki insanlar Atsu'yu tanımamış olabilir. Onu gören olursa bize ya da AFAD'a başvursun. Sadece onu bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Christian Atsu'nun kardeşi Twasam ise "Yaşıyor, umudum var. Atsu'yu bulana kadar ayrılmayacağım. Onu sağ bulacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : Asrın felaketi Sechere Menajer Nana Sechere Atsu

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