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26 Şubat 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 10:45:00

CHP'yi eleştiren CHP'linin sözünü kestiler

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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CHP'li Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen deprem konulu panelde konuşan CHP'li Arif Aydın, “Adalarda da iktidarız. Belediye binamız riskli yapı ama onu yıkıp yapmamışız. İğneyi önce kendimize batırmalıyız” dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında, CHP yönetimindeki Adalar Belediyesi tarafından önceki gün deprem konulu panel düzenlendi. Büyükada Anadolu Kulübü'nde olası Marmara depreminin Adalar'a etkisi tartışıldı.

Toplantıya katılan Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan depremle ilgili bir konuşma yaptı. Kaymakamın ardından 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Umut Almaç ile İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Yılmaz da birer sunum gerçekleştirdi.

DÖNÜŞÜM OLMADI

Söz alan CHP'li eski yöneticilerden Arif Aydın, "1999 depremi sonrasında Haluk hocam yine böyle bir kalabalığa sunum yapmıştı. Çünkü o zaman yaşamıştık depremi. Şimdi bilim de geliştiği için biraz daha gelişmiş şekliyle anlattı. 24 yıl öncesini anlatan Haluk Hocam, bizim 15 yıllık yerel iktidarımızda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'iğneyi önce kendimize batırmamız lazım.' Öncelikle bizim yapmamış gereken bir şey var, belediye binamız için yıkım kararı alınmış. Bunu neden yıkmadık? 15 yıldır yerelde de iktidarız. 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Adalar'da da iktidarız" ifadelerini kullandı. Araya giren Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Aydın'ın sözünü kesti. Aydın ise mikrofonu bırakarak kenara çekildi.

KONTEYNERDA BELEDİYE HİZMETİ SUNULACAK

Öte yandan, CHP'li Adalar Belediyesi'nin Büyükada Maden Mahallesi, Altınordu Caddesi, 21 numaralı yerde bulunan hizmet binasının 20 Kasım 2020 tarihinde 'Riskli yapı' olduğu ve tahliye edilmesi gerekmesine rağmen 2 yıldır herhangi bir işlemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi tarafından yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Adalar Belediyesi ise önceki gün aldığı kararla Büyükada'da bulunan pazaryerine konteyner kurarak belediye hizmetlerine depreme dayanıklı yeni belediye binası yapılana kadar hizmet sağlayacağı öğrenildi.

Etiketler : chp adalar belediyesi deprem arif aydın haluk eyidoğan

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