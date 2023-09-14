CHP'yi 1994 korkusu sardı

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracağını duyurmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Madem kendi yollarında yürüyecekler. Biz de onlara yolları açık olsun diyoruz" dedi.

Fakat gelinen noktada bu sözler havada kalıyor.

Zira Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, CHP'de 1994 korkusu yaşanıyor.

Gazetenin birinci sayfadan paylaştığı haberinde genel merkezciler ve değişimcilerin en büyük endişesi Başkan Erdoğan'ın 1994'te kazandığı yerel seçimlerdeki sürecin yeniden yaşanması olduğu belirtiliyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ta bu endişeyi daha önce dile getirdi.

"Belediye seçimleri tek turlu seçimler. Dolayısıyla belediye seçimlerini bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25 ile alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir"

BAŞKAN ERDOĞAN YÜZDE 25,19 İLE KAZANMIŞTI

Peki CHP'nin 1994 korkusu ne? İBB Başkanlık seçimini o yıl Erdoğan, yüzde 25,19 ile kazanmıştı. ANAP'ın adayı İlhan Kesici ise yüzde 22,14, CHP'nin adayı Zülfü Livaneli de yüzde 20,3 oy almıştı.

Başkan Erdoğan ipi önde göğüslemişti. Ve bu süreç Başkan Erdoğan'ın Türk siyasetine damgasını vurmasına vesile oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yerel seçimde 'kantara tek başımıza çıkacağız' açıklaması benzer bir durumla karşı karşıya kalırız Cumhur İttifakı ipi göğüsler ve ağır hezimet yaşarız endişesini beraberinde getirdi.

CHP'li gazetecilerin Akşener'e yönelik yaylım ateşi açmasının sebebi de aslında bu.

Kılıçdaroğlu Ankara'da adayımız Mansur Yavaş açıklamasından sonra İstanbul içinde adayımız İmamoğlu açıklaması yaptı. Yani Akşener'in manevra alanını sizin de Cumhurbaşkanı yapmak istediğiniz adayları koyuyoruz diyerek daralttı.

Bu süreçte İmamoğlu'nun tabanda ittifak daha önemli çıkışını da unutmamak gerekiyor. Yani Akşener'e de aba altından sopa gösteriliyor.

İttifaktan koparsan, tabanın ittifaka gelirse sen de hezimet yaşarsın gelmezse Cumhur büyük bir zafer kazanır, hepimiz masanın altında kalırız mesajı gönderiliyor.

İYİ Parti şimdilik duruşunu koruyor gibi gözüküyor. Ancak yerel seçimlere altı ay var. Bu köprünün altından çok sular akar gibi görünüyor. Burada CHP ve İYİ Parti kurmaylarının yaptığı hesaplar dikkat çekici. Ama esas faturayı milletin kestiğini unutmamak gerekiyor. Ve sağa sola savrulan siyaset anlayışı kısır siyaset tartışmaları millette ne kadar karşılık buluyor, Mart ayında herkes görecek.