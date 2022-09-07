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07 Eylül 2022 Çarşamba 12:27:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 12:27:00

CHP'yi 1 milyar TL dolandırdı! Sırra kadem bastı... Mağdurlar savcılığa koştu

Kaynak: Sabah

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CHP'den milletvekili adayı, belediye başkan adayı ve parti yönetimi adayı olan Saim Diken'in, partililerden topladığı 1 milyar TL ile yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Saim Diken'in mağdur ettiği isimler ise soluğu savcılıkta aldı.

CHP'den milletvekili adayı, belediye başkan adayı ve parti yönetimi adayı olan Saim Diken'in, partililerden topladığı bir milyar TL ile yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Saim Diken'in mağdur ettiği isimler ise soluğu savcılıkta aldı.

'KİMSEYİ KANDIRMADIM'

Sabah gazetesinin haberine göre; savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan 56 yaşındaki Saim Diken, aile dostlarından ve yakın çevresinden para toplayarak çalıştırdığını ve 3 ayda bir kar dağıttığını iddia etti. Sami Diken, "Benden şikâyetçi olan mağdurların paralarını işlettim ve kar adı altına aldığım parayı fazlasıyla iade ettim. Kimseyi dolandırmadım" diyerek kendisini savundu.

'PARAMIZI İADE ETMEDİ'

Mağdur isimlerden özel bir bankada müdür olan Bayram Göbel, Saim Diken'le ilgili şu ifadeleri kullandı; "Kendisine güvendim. Yurtdışından altın getirdiğini ve yurt içinde satarak büyük paralar kazandığını isterse bu konuda kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Ben 100 bin lira, kardeşim Elem Göbel yarım milyon para verdi. Bunun karşılığında bize senet imzalayarak vermişti. Bir süre sonra paramızı geri istedik paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro para verdiğini o paradan da faiz alacağımızı söylemişti biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi"

Saim Diken'in mağdurlardan biri olan Galip Meydan ise aynı yöntemin kendisine uygulandığı belirterek, "Kendisine 1 milyon 300 bin lira para verdim. Kar payını düzgünce ödedi. Ardından paramın tamamını istediğimde kendisine ulaşamadım. Milyonlarca lira verdik geri alamadık" diye konuştu.

Mağdur Pembe Hokka ise Diken'i CHP Eyüp ilçe Başkanlığında faaliyet göstermesi nedeniyle tanıdığını ve aynı vaatleri kendisine de aktarması nedeniyle inandığını aktararak, "Kendisine 500 bin lira para verdim. İlk zamanlarda bana 30 bin Türk lirası gibi bir kar payı ödedi ardından herhangi bir ödeme yapmadı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Saim Diken CHP Galip Meydan
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