CHP'ye yerel seçim darbesi! Sandığa gitmeme kararı aldılar

2023 mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi, kurultay süreci sonrası yaşanan yönetim değişimi, 6'lı masanın dağılması, DEM ile iş birliği CHP tabanında büyük bir tepkiye ve umutsuzluğa sebep olmuş durumda.

CHP'de her dönem yeni bir küskün kitlesi meydana getirdi. Partide yüksek oranlı boykot korkusu yaşanırken yerel seçimler geldi çattı.

YARKADAŞ, CHP ANKETİNİ PAYLAŞTI

Gündemin bu ana maddesi olan yerel seçim konusu her gün TV kanallarında enine boyuna masaya yatırılıyor.

tv100'de konuşan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Yarkadaş, CHP seçmeninin büyük bir çoğunluğunun boykota hazırlandığını söyledi.

"CHP'LİLERİN YÜZDE 16'SI SANDIĞA GİTMEYECEK"

Yarkadaş şöyle konuştu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16'sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor.