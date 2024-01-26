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CHP'nin 'yerel' çatlağı büyüyor: Battal İlgezdi de seçim öncesi istifa etti
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26 Ocak 2024 Cuma 19:46:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 19:46:00

CHP'nin 'yerel' çatlağı büyüyor: Battal İlgezdi de seçim öncesi istifa etti

Kaynak: AA

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CHP'de yerel seçimler öncesi parti içindeki güç mücadelesinin yarattığı kriz ve çatlak büyümeye devam ediyor. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren krize vurgu yaparak "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor" sözlerini kullandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : spot chp krizi ataşehir belediye başkanı
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