CHP'nin yalanını tarihi belgeler böyle yalanladı: Benim canımı boş verin Ayasofya için savaşın
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Sultan Vahdettin hakkında attığı iftiralar tarihi belgelerce yalanlandı. Sultan Vahdettin'in Ayasofya'yı korumak için 700 kişilik orduya vur emri verdiği ortaya çıktı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün yaptığı açıklamada Ayasofya'nın ibadete açılması hususunda iktidara muhalefet ederken Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin hakkında asılsız ve çirkin ithamlarda bulundu.
''VAHDETTİN İSTANBUL'U BIRAKIP KAÇTI''
Öztrak, yaptığı açıklamada Sultan Vahdettin'i Osmanlı düşmanlığı ile hain gibi göstermeye çalışarak şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'un anahtarını emperyalistlere bırakıp kaçan Vahdettin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkından vazgeçmiştir ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimiz, Osmanlı hanedanının vazgeçtiği o hakkı, söke söke geri almıştır."
''AYASOFYA'YA HAÇ TAKMAK İSTEYENİ VURUN ÖLDÜRÜN''
O döneme dair yazılan tarih kitaplarında şu bilgilere yer veriliyor:
Sultan Vahdettin, 1.Dünya savaşı akabinde İstanbul’un işgalinde, kendi güvenliği amacıyla bırakılmış 700 kişilik orduyu Ayasofya çevresine mevzilendirmiş ve şu emri vermiştir:
“Benim hayatımı boş verin, eğer işgalciler İstanbul’un fetih sembolü olan Ayasofya’ya çan takmaya gelirlerse; benden emir beklemeden ateş açın ve son nefesinize kadar Ayasofya Camii için savaşın.”
- Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
- Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 arkadaşımız şehit oldu 2 arkadaşımız yaralandı
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Sultan Fatih'in huzurunda: Vasiyetin emin ellerde
- CHP'nin yalanını tarihi belgeler böyle yalanladı: Benim canımı boş verin Ayasofya için savaşın
- Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı hakim karşısında
- Man Adası davasında karar: Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Başkan Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira ödeyecek