CHP'nin yalanını tarihi belgeler böyle yalanladı: Benim canımı boş verin Ayasofya için savaşın

CHP'nin yalanını tarihi belgeler böyle yalanladı: Benim canımı boş verin Ayasofya için savaşın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün yaptığı açıklamada Ayasofya'nın ibadete açılması hususunda iktidara muhalefet ederken Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin hakkında asılsız ve çirkin ithamlarda bulundu.



''VAHDETTİN İSTANBUL'U BIRAKIP KAÇTI''

Öztrak, yaptığı açıklamada Sultan Vahdettin'i Osmanlı düşmanlığı ile hain gibi göstermeye çalışarak şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'un anahtarını emperyalistlere bırakıp kaçan Vahdettin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkından vazgeçmiştir ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimiz, Osmanlı hanedanının vazgeçtiği o hakkı, söke söke geri almıştır."

''AYASOFYA'YA HAÇ TAKMAK İSTEYENİ VURUN ÖLDÜRÜN''

O döneme dair yazılan tarih kitaplarında şu bilgilere yer veriliyor:

Sultan Vahdettin, 1.Dünya savaşı akabinde İstanbul’un işgalinde, kendi güvenliği amacıyla bırakılmış 700 kişilik orduyu Ayasofya çevresine mevzilendirmiş ve şu emri vermiştir:

“Benim hayatımı boş verin, eğer işgalciler İstanbul’un fetih sembolü olan Ayasofya’ya çan takmaya gelirlerse; benden emir beklemeden ateş açın ve son nefesinize kadar Ayasofya Camii için savaşın.”