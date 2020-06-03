CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenmedi

Koronavirüs tehlikesine karşı en önemli tedbirlerden biri maske. Ölümcül virüse yakalanmamak için insanların evden çıktıklarında takması gereken maskelere CHP tarafından farklı bir boyut kazandırıldı.



ATATÜRK İMZASI VE TÜRK BAYRAĞI VAR

CHP, üzerinde Atatürk imzası ve Türk bayrağı bulunan maskelerden çok sayıda ürettirdi. Meclis'e de getirilen maskeler milletvekillerine dağıtıldı.

HDP'LİLER İSTEMEDİ

CHP milletvekilleri yeni maskeleriyle objektiflere sık sık poz verirken, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de siyaset yapan milletvekilleri üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk imzası bulunan maskeleri takmayı kabul etmedi.