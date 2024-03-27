CHP'nin ses kayıtları ifşa oldu! Para kuleleri skandalında çarpıcı iddialar

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'deki para sayma görüntüleri ülke gündemine bomba gibi düştü.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'deki balya balya para kuleleri skandalında her geçen gün çarpıcı iddialara açıklanıyor...

Son olarak iş adamı Hasan Şenyurt, katıldığı özel bir TV kanalında skandala ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

"ELİMDEKİ BELGELER CHP KURULTAYI'NI İPTAL EDEBİLİR"

Şenyurt, CHP'deki para kuleleri krizine ilişkin şu iddialara yer verdi:

Ses kayıtlarını mahkemeye sundum, daha fazlası da var. Kurultay'da delegelere 70 daire verildi. Elimdeki belgeler sonrası CHP'nin Kurultayı iptal edilebilir. Ben bu işin peşini bırakmadığım için birçok şeye şahit oldum.

"İMAMOĞLU DELEGELERİN HER İSTEDİĞİNİ VERDİ"

Yeni yeni isimler de savcılık tarafından paylaşılacak. Zaten şoförle görüşüyorduk. Birçok kere bu grubun içindeki insanlar anlatıyorlardı. Savcı bey ses kaydını dinledi ve delil olarak saydı. Savcılığa iki ayrı belge teslim ettim. Elimdeki belgelerde kime ne kadar daire ya da para verildiği açıkça bellidir. İmamoğlu delegelerin her istediğini verdi. Tüm rakamları bozdurulan döviz bürolarına kadar.

"2-3 MİLYAR DOLAR CİVARINDA BİR YOLSUZLUK"

150-200 milyon bir para taşınıyor. Benim gözlemlediğim 2-3 milyar dolar civarında bir yolsuzluk var. Terör örgütü kadar tehlikeli bir yapı. İBB tarafından belirli mafya gruplarına ihale verildi, sorun olduğunda devreye girsinler diye. Bu bilgilerin bende olduğu biliniyordu. 155 ve karakol kayıtları var. Kurye tarafından silahlı saldırıya da uğrayacaktım.

"BU SİSTEMİN İÇERİSİNDE FETÖ VAR"

Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın izni olmadan belediyede hiçbir şey olmaz. Bunu açıkça söylüyorum. Sistemi yöneten Murat Ongun. İzni olmadan hiçbir şey olmaz. Bu sistemin içerisinde FETÖ'nün prensi var. FETÖ'nün kendisi merkezi. Bunlar tekrarı bulunmayacak şeyler. Bu ses kayıtlarını ben elde ettim. Danışmanlık ofisi altındaki bir yer orası. Devlet büyüklerini kötülemek için algı operasyonları yapılıyor.