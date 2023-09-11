CHP'nin özrü kabahatinden büyük... Kıbrıs'a verdikleri değer bu kadarmış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı 100. yıl videosunda, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi Türkleri katleden Rum faşist çete EOKA'nın Türk Bayrağı'nı ele geçirme sevincini yansıtan fotoğrafı 'KKTC savunmasını yapan Türkler' olarak kullandı. Paylaşımda, bu fotoğraf 'kapak resmi' olarak seçildi.

Fotoğrafta, 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı görülüyor.

'ECEVİT' BAHANESİ

Skandal, Türkiye ve KKTC internet medyasında büyük tepki çekti. Bunun üzerine açıklama yapan CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, fotoğrafın, "Ecevit'in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi" olarak kullanıldığını savunurken, "tepkilerin, belli odakların maksatlı karalama kampanyası olduğu" suçlamasını yöneltti.

Oysa sosyal medya paylaşımında, videoda da görselleri bulunan Kıbrıs Türk halkının savunmasına ve Ecevit'in görüntülerine değil, özellikle EOKA çetesinin Türk bayraklı sevinç gösterisine yer verilmesi bu bahaneyi yalanlıyor. Ayrıca, fotoğrafın Beşparmak Dağları'nın üzerinde gösterildiği ve arkasından Ecevit'in görüntüsünün ekrana yansıdığı videonun 51. dakikasında, "Beşparmak dağlarında dalgalanan bayrağın gölgesi kimin eseri" ifadesi de 'çetelerin gömüldüğü anlatılıyor' iddiasını desteklemiyor.

'AKIL DIŞI BİR OLAY'

Kılıçdaroğlu ise, "Orada söz konusu olan EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Bir fotoğrafı alıp da CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz" dedi.

HATA YAPANLAR GERİ ÇEKMİŞTİ

Fotoğraf, daha önce KKTC Piyango İdaresi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz adına yapılan paylaşımda da yanlışlıkla kullanılmış, ancak durum anlaşılınca geri çekilmişti. CHP'nin, buna rağmen aynı fotoğrafı kullanması ve 'belli odaklar'ı suçlayarak kendini savunmaya çalışması dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kişi görüntüye tepki gösterirken, "Hiç mi Kıbrıs'ta konuyu bilecek CHP'li yoktu" eleştirisi yapıldı.

TOPU BİRBİRİNE ATTILAR

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk ordusuna yönelik iftiraları tepki çekerken, CHP'den ise kınama gelmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanrıkulu'nun kabul edilemez sözlerin yetki organlarıyla görüşüleceğini belirterek, topu partiye attı. Kemal Kılıçdaroğlu ise "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız" dedi. Katıldığı bir yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan CHP'li Tanrıkulu, 15 köylünün helikopterden atıldığını ileri sürmüştü.