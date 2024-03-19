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19 Mart 2024 Salı 13:53:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 13:53:00

CHP'nin ortağı DEM Partili Encü'den skandal Kürdistan paylaşımı! Tepki yağdı

Kaynak: Star.com.tr

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CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, İstanbul, Ankara ve Mersin'de kirli ittifaka imza attı. CHP'nin ortağı DEM Partili Ferhat Encü, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşıma imza attı. 'İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor' diyen Encü'nün skandal paylaşımı büyük tepki çekti.

Karasu'dan gelen talimatla 'kent uzlaşısı' adı altında kirli ittifaka imza atıldı.

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkan adayını çeken CHP, Kürdistan çıkışı yapan "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" diyerek küstah açıklamalara imza atan DEM Parti'nin adayı Ahmet Özer'i destekleme kararı aldı.

ORTAK MİTİNGLERDE ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI

CHP, Mersin ve Ankara'da da DEM Parti adaylarını desteklerken ortak mitinglerde terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. CHP lideri Özgür Özel'in "Gizli saklı değil göz önünde olacak" dediği kirli ittifak bir kez daha kanıtlandı.

CHP'nin ortağı DEM Partili Ferhat Encü, pazar günü yapılan DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlamaları görüntülerini yayınladı. Terör örgütü paçavralarının sallandığı ve teröristbaşı Öcalan sloganlarının atıldığı görüntülerle birlikte küstah ifadeler kullandı.

KÜSTAH KÜRDİSTAN PAYLAŞIMI

"İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor" diyen CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Ferhat Encü'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

TEPKİ YAĞDI

Ferhat Encü'nün küstah paylaşımına tepki yağdı:

- Hayal kurma Ferhat sonra hendeklere gömülünce ağlıyorsunuz.

- CHP ortağıyla gurur duyuyordur.

- DEM'li Ferhat Encü neye ve kime dayanarak İstanbul'un Kurdİstanbul adını hak ettiğini söyler? CHP'liler onlara vaatte mi bulunuyor?

- Paçavrayı kaldırın gözümün önünden! Ferhat Encü'yü propaganda yapmaktan tutuklayın.

- Bunlara bu yüzü verenler utansın.

- Bilmiyorum ki CHP seçmeni, CHP'nin CHPKK olduğunu anlaması için daha neyi görüp, duymak istiyor?

Etiketler : chp pkk dem parti ferhat encü
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