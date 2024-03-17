CHP'nin ortağı DEM etkinliğinde terör skandalı! Teröristbaşının posteri açıldı: 75 kişi gözaltına alındı

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurduğu DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen sözde "nevruz" kutlamaları skandal görüntüler ortaya çıktı. Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı, Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş etkinlikte terör elebaşı Öcalan'a ilişkin skandal 'tecrit' çağrılarını tekrarladı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN İÇİN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Beştaş, "Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" diye konuştu.

75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki nevruz kutlaması etkinliğinde yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 75 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Fatih'teki Yenikapı Miting Alanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün 10.00-17.00 saatleri arasında "Şimdi özgürlük zamanı" konulu miting ve "Nevruz kutlaması" etkinliği düzenlendiği aktarıldı.