HDP, Apo'ya özgürlük bekliyor!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun destek istediği HDP, karşılığını ağız birliği ile ifşa etti: PKK'nın hükümlü elebaşı Öcalan'ı ve cezaevlerindeki teröristleri salıvermek!

CHP'nin "Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadı", ittifak ortağı İyi Parti'nin "PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" dediği halde, ortak cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi destek ziyaretinde bulunduğu HDP, Nevruz nedeniyle Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği mitinglerde, Kılıçdaroğlu'na desteğin karşılığında beklediğini ortaya koydu. PKK ve teröristleri öven pankartların açıldığı ve sloganların atıldığı mitinglerde, HDP sözcüleri, örgütün hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan ve cezaevindeki diğer PKK'lıların serbest bırakılacağını söyledi.

BÖLÜCÜLÜK VE TERÖR PROPAGANDASI

Diyarbakır'daki mitingde konuşan Ahmet Türk, "Bugün değişimin, dönüşümün yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu seçim Demokratik Cumhuriyeti inşa etmek için Nevruz'la birlikte faşizmi yıkmak için çabalarımızı büyütmek zorundayız. Bu dönem, Sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. 24 yıldır zindan esaretine son vermeliyiz. Bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemi olacaktır" dedi.

Türk, kendilerine destek vermeyen Kürtleri de "ahlaksızlıkla" suçladı. HDP'ye yakın yayın organlarına göre, Diyarbakır'da HDP teşkilatları, "Biji Apo", "Gençlik Apo'nun fedaisidir", "Biji gerilla", "PKK halktır, halk burada", "İmralı'ya bin selam", "Öcalan'ın özgürlüğünü sağlayacağız" sloganları attı.

TERÖRİSTLER SALIVERİLECEK

HDP'li Sırrı Süreyya Önder de, İzmir'de HDP'lilere yaptığı konuşmada, "Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır" ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da önceki gün İstanbul'daki toplantıda konuşmuş; "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" demişti.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETİNDEN SONRA

HDP'lilerin ağız birliği ile yaptığı bu konuşmalar, CHP, İyi Parti, DP, Saadet, Gelecek ve Deva partilerinin ortak aday olarak açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin eş genel başkanlarını TBMM'de ziyaret etmesi ve seçimde kendi adaylığına destek istemesinden sonra geldi. HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyerek, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. HDP, milletvekili seçimlerine ise kendi listelerinden aday gösterecek.

"HDP'Yİ DESTEKLEMEYEN KÜRT AHLAKSIZ" DEDİ

Ahmet Türk, konuşmasında, terör örgütü elebaşısını özgürleştireceklerini söylerken, kendilerine destek vermeyen Kürtleri de 'ahlaksız'lıkla suçladı.

POLİSE SALDIRDILAR 200 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde yapılan nevruz etkinliğine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li milletvekilleri katıldı. Nevruz ateşi yakılan etkinlikte, terör propagandası yapan bir grup polislere taş attı, 10 polis hafif şekilde yaralandı. Taş atan 200 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETTEN NEVRUZ'DA ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER

HDP'nin Hakkari'deki Nevruz kutlamasına katılan çocuklara polisten pamuk şekeri ikramı yapıldı. Hakkari Emniyet Müdürü Mete Çınar, alanda çocuklara pamuk şeker verdi.