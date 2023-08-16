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CHP'nin İzmir'i İYİ Parti'ye bırakacağı iddiasına sert çıkış: "Gök kubbeyi başına yıkarız"
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16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:22:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:22:00

CHP'nin İzmir'i İYİ Parti'ye bırakacağı iddiasına sert çıkış: "Gök kubbeyi başına yıkarız"

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CHP'nin İzmir'i önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti'ye bırakacağı yönündeki iddialara Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'den sert tepki geldi. Sevigen, böyle bir görüşmenin yapılmasının dahi suç olduğunu ifade ederek, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası önümüzdeki yerel seçimlerde de koalisyon yolunu seçeceği ve tekrardan herkese tavizler vereceği iddiaları parti içinde sert tepkilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir'i kendilerine bırakmak şartıyla CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını destekleyeceği iddiası Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen tarafından sert bir dille eleştirildi.

Mehmet Sevigen, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında söz konusu iddianın konuşulmasının bile suç olduğunu belirtti.

"GÖK KUBBEYİ KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINA YIKARIZ"

Söz konusu iddianın gerçek olması ve İzmir'in İYİ Parti'ye bırakılması durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğinin altını çizen Sevigen, ""Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız." şeklinde konuştu.

Mehmet Sevigen, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?

Etiketler : CHP İYİ PARTİ İZMİR YEREL SEÇİM
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