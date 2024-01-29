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29 Ocak 2024 Pazartesi 22:31:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 22:31:00

CHP'den Tunç Soyer'e çizik! İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

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CHP MYK İzmir adaylarını belirlemek üzere toplandı. Tunç Soyer'in Genel Merkez tarafından isminin üzeri çizildi. Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için PM'ye önerilmesi yönünde karar alınan MYK'den geçen İzmir ilçeleri de belli oldu.

MYK'da İzmir Büyükşehir Belediye adayı ile birlikte ilçe adayları da belirlendi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonucu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

İzmir ilçe adayları

MYK'dan geçen İzmir ilçe adayları ise şu şekilde sıralandı:

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Helil Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

Etiketler : CHP İzmir Adayı Cemil Tugay Karşıyaka Belediyesi
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